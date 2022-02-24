Губернатор Брянской области заявил, что на границе с Украиной произошла стрельба

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на границе с Украиной произошла стрельба. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Стрельба была на границе, но никто не пострадал. Никого не было, чтобы кто-то ранен был или какой-то дом, строение разрушено. Стрельба была», — сказал глава региона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.