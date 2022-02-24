Украина призвала Турцию оказать поддержку «в это трудное время»

Посольство Украины в Турции 24 февраля призвало Анкару оказать поддержку Киеву «в это трудное время».

В сообщении дипмиссии в официальном Twitter говорится: «Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города. Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время».

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

По данным военного ведомства, высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.