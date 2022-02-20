Американский телеканал сообщил о передаче войскам РФ «приказа о вторжении» на Украину

Американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в прямом эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.

Таким образом он объяснил слова президента США Джо Байдена, который утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о «вторжении».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

По словам Антонова, Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

Накануне дипломат призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса посетить регион и лично ознакомиться с тем, как Киев использует там «военную помощь», предоставленную от американской стороны. По словам Антонова, подобные сообщения со стороны официальных американских лиц вызывают недоумение.

Антонов назвал такие заявления «очередным витком американской дезинформационной кампании против России».