В ЛНР сообщили о жертвах среди мирного населения в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли утром, 20 февраля, попытку атаковать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе села Пионерское с форсированием реки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил», — указано в сообщении.

ВСУ уничтожили пять жилых домов, среди мирного населения есть жертвы.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.