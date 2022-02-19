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Минобороны РФ показало пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал»

ВКС России провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал»

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Министерство обороны России опубликовало видеозапись пусков гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Согласно имеющейся информации, запуск провели военные Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Также прошли пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что на учениях сил стратегического сдерживания, стартовавших 19 февраля, отработают применение ядерного оружия.

Ранее Минобороны РФ объявило о планах проведения учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Маневры спланированы для проверки готовности экипажей боевых кораблей органов военного управления, боевых расчетов к выполнению поставленных перед ними задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

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