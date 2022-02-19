Зеленский заявил, что Украина стремится установить мир дипломатией

Киев не ведется на провокации и намерен добиться мира за счет дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, украинские силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне население республик начали эвакуировать в Ростовскую область. Позднее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что готовность принять беженцев из Донбасса выразили 26 российских регионов. И в ДНР, и в ЛНР были объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики обнародовала план наступления вооруженных сил Украины на Донбассе.