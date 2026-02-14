В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадали два человека

Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в поселке Октябрьский

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшим оказали необходимую помощь в больнице. Лечение жителей региона продолжится в амбулаторных условиях, отметил губернатор.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что жительница села Графовка пострадала при взрыве беспилотника. Глава региона уточнил, что пострадавшая получила минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщине оказали первую помощь, как только она обратилась к врачам, ее доставили в областную больницу.

Ранее Гладков попросил белгородцев снять камуфляж.