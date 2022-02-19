Глава НАТО назвал первый шаг в урегулировании ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от границ с Украиной, передает ТАСС.

«Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию [кризиса]», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

Также в СМИ появилась информация, что НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией.