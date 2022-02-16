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WSJ: самолеты США и России трижды сблизились на опасную дистанцию над Средиземным морем

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Самолеты США и России, действовавшие в Средиземном море, пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерства обороны США.

По данным источников, инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.

Издание утверждает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах) друг от друга.

Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий — как непрофессиональный.

«Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам», — заявил капитан ВМС США Майк Кафка.

Отмечается, что это первые подобные инциденты с участием самолетов США и России с 2020 года. Тогда американская сторона сообщала, что два Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon.

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