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В ЛНР заявили о подготовке Украиной десантников для заброса в тыл

Представитель Народной милиции ЛНР: Киев готовит десантников для заброса в тыл республик Донбасса

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Globallookpress.com

Украинские силовики готовятся к заброске десантников в тыл самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР, передает РИА «Новости».

«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (вооруженные силы Украины – «Газета.Ru») готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», — сказал он.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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