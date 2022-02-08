В Северной Корее оценили запуски собственных ракет

Власти КНДР заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение со стороны всей мировой общественности. Об этом сообщает ТАСС.

«Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР.

В ведомстве подчеркнули, что с начала 2022 года Северная Корея достигла значительных успехов в укреплении собственной обороноспособности, «начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия «земля-земля» типа «Хвасон-12».

В МИД КНДР также подчеркнули, что мировые СМИ «единодушно признают могущественную военную силу» страны.

Ранее стало известно, что максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности (БРСД), запущенной Северной Кореей в сторону Японского моря, составила 16 чисел Маха.

Отмечается, что ракета была запущена под почти вертикальным углом.