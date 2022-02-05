Российские бомбардировщики выполнили патрулирование над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», — заявили в министерстве.

В ходе четырехчасового полета самолеты отработали совместные задачи с белорусской авиацией и войсками противовоздушной обороны.

«Все поставленные задачи выполнены полностью», — подчеркнули в Минобороны.

В январе военные России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим на истребителях Су-34, Су-35 и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сирийские — аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска на истребителях Миг-23 и Миг-29.

Военные Сирии контролировали воздушное пространство и обеспечивали истребительное прикрытие, а российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям. Также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени.