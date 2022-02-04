Российский БЛА «Сириус» сможет выполнять боевые задания вместе с пилотируемой авиацией

Новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» смогут отправляться на боевые операции в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемыми самолетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Кронштадт».

В совместных операциях «Сириус» будет выступать разведчиком или оперативным ударным средством по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам.

Пилотируемые российские военные самолеты возьмут на себя роль ударного средства по целям, которые обнаружит «Сириус», указали в компании.

Ранее первый образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью представил министр обороны Сергей Шойгу.