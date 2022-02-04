Главком ВСУ заявил, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе или Крыму

Киев не готовится к военной операции в Донбассе или Крыму, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «1+1».

«Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — сказал Залужный.

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица заверил, что Киев не планирует военного наступления на территории Донбасса или в Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта.

До этого в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.