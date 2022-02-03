Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Постпред России в ЕС назвал переброску войск США в Европу подталкиванием... 22:51
Депутат Госдумы: Россия не может завоевать меньше медалей, чем на прошлой зимней... 22:50
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению «омикроном»... 22:48
Валиева рассказала, как часто слышит похвалу от Тутберидзе 22:31
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель 22:26
США начали переброску дополнительных войск в Европу 22:23
РИА «Новости»: Германия отказалась обсуждать выход из кризисной ситуации вокруг RT DE 22:10
Губерниев отреагировал на призыв лыжницы Степановой своим коллегам улыбаться... 22:10
Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ 22:05
Песков оценил сообщения США о «вторжении» России на Украину 22:03

Британия перехватила два российских самолета

Истребители ВВС Великобритании второй день подряд перехватывают стратегические бомбардировщики ВКС РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Истребители ВВС Великобритании в четверг, 3 февраля, экстренно поднимались в небо для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые приближались к границам страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Королевские ВВС.

Как завили британские военные, истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии и заправщик Voyager с авиабазы Брайз Нортон в Англии «вылетали навстречу самолетам, приближающимся к зоне интересов Великобритании».

«Мы перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-95», — сказано в сообщении.

2 февраля стало известно, что британские самолеты перехватили и сопроводили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95, приближавшихся к границам государства.

Также в текущем месяце сообщалось, что истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские Ту-142 во время их полета на учениях в районе Северо-Восточной Атлантики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть