Британия перехватила два российских самолета

Истребители ВВС Великобритании в четверг, 3 февраля, экстренно поднимались в небо для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые приближались к границам страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Королевские ВВС.

Как завили британские военные, истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии и заправщик Voyager с авиабазы Брайз Нортон в Англии «вылетали навстречу самолетам, приближающимся к зоне интересов Великобритании».

«Мы перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-95», — сказано в сообщении.

2 февраля стало известно, что британские самолеты перехватили и сопроводили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95, приближавшихся к границам государства.

Также в текущем месяце сообщалось, что истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские Ту-142 во время их полета на учениях в районе Северо-Восточной Атлантики.