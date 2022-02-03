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Главарь ИГ* был уничтожен в Сирии

Байден заявил, что силы США ликвидировали главаря ИГ* на северо-западе Сирии

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Wikipedia

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) был уничтожен на северо-западе Сирии в результате спецоперации Вооруженных сил США. Об этом сказано в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которое приводит пресс-служба Белого дома.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — говорится в документе.

Как указал глава Белого дома, был ликвидирован главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

Он также отметил, что американские военные, которые принимали участие в операции, благополучно вернулись.

Ранее армия США провела спецоперацию, в результате которой был уничтожен лидер ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Также стало известно, что одного из лидеров «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), Салима Абу-Ахмада, ответственного за международные акции террора, убили в Сирии бомбовым ударом.

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