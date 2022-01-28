Пентагон отказался посылать военных на Украину

Боевые части сил США не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — подчеркнул министр.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, который также участвовал в брифинге, отметил, что у Соединенных Штатов нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине.

«На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО <...> У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена», — пояснил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Однако он предупредил, что они будут готовы развернуть дополнительные силы на востоке в случае агрессии России против Украины, но «предпочитают дипломатический путь предотвращения конфликта» с «предупреждениями в адрес России» и оказанием Украине военной помощи.

19 января посольство России в США заявило, что Россия не собирается ни на кого нападать, и призвало Вашингтон «прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса».