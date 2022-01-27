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МИД: НАТО привлекает неядерные страны в отработке применения ядерного оружия против России

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Reuters

НАТО привлекает неядерные государства к тренировкам по отработке использования ядерного оружия США против России. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

«Ведется взаимодействие стран — членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются «совместные ядерные миссии» натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», — сказал представитель МИД РФ.

Ранее статье газеты The New York Times говорилось, что письменные ответы НАТО и США на предложения Москвы по гарантиям безопасности предоставляют возможность возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввести другие взаимные ограничения ядерных вооружений средней и малой дальности.

Накануне США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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