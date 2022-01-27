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Расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата-срочника задержали

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Военнослужащий национальной гвардии Украины солдат срочной службы, который в городе Днепр открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» нацгвардеец задержан в Днепре», — написал парламентарий.

МВД Украины подтвердило задержание солдата.

«Только что Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу», — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство).

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