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В ДНР заявили о готовности Украины атаковать Донбасс

Глава ДНР Пушилин заявил о готовности Украины напасть на Донбасс

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что Украина готова напасть на Донбасс, поэтому Донецк должен быть готов к худшему сценарию.

«Все зависит от политического решения или от того, насколько сильно будет давление со стороны Запада, если такое будет. То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт», — сказал он.

Пушилин добавил, что власти непризнанной республики в этой ситуации могут только готовиться к тому, чтобы защитить гражданское население.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Ранее партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции «для сдерживания агрессии Украины и обеспечения безопасности» живущих там людей.

Глава непризнанной республики ЛНР Леонид Пасечник заявил, что они должны быть готовы к любому сценарию развития событий, но надеются на выполнение Киевом минских соглашений. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что Донецк будет приветствовать любое решение об оказании военной помощи Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народным республикам.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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