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Премьер Польши разочаровался в Германии

Премьер-министр Польши Моравецкий разочарован нежеланием ФРГ поставлять оружие Украине.

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Olivier Hoslet/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с тревогой наблюдает за ситуацией на Украине и разочарован нежеланием Германии поставлять оружие Киеву. Об это политик написал на своей странице в Facebook.

«Большим разочарованием является приостановка согласия Германии на поставку оружия из Эстонии государству (Украина – Прим.ред.), которое готовится к обороне от агрессора», — отметил польский премьер.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что отказ ФРГ от поставок оружия Киеву и сомнения в необходимости антироссийских санкций «идут вразрез» с ранее высказываемыми заверениями в абсолютной поддержке.

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