На Украину поступила партия летального оружия от США

На Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве, опубликованном в Facebook.

«Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму $200 млн, который в декабре принял президент США Джо Байден, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь», — сказано в сообщении.

Груз включает в себя «около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отмечает дипмиссия Соединенных Штатов.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны. Как отмечал американский президент Джо Байден, военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Киеву, оценивается в $600 млн.