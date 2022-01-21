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Великобритания снова отправит военных в соседние с Украиной страны «сдерживать» Россию

The Times: «сотни» британских военнослужащих направят в соседние с Украиной страны для «сдерживания» России

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Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press/Keystone Press Agency

Великобритания снова готовится направить своих военнослужащих в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса для «сдерживания» России, сообщает The Times.

По данным источника издания в британском министерстве обороны, Британия рассматривает возможность отправки «еще сотен военнослужащих» в соседние с Украиной страны-члены НАТО после того, как члены альянса провели переговоры и решили «усилить свое присутствие» в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В Эстонии уже находится группа британских и французских военных, в Польше также находятся 140 британских военнослужащих «в рамках миссии НАТО».

Ранее британское издание The Mirror писало, что Великобритания перебрасывает 600 спецназовцев на Украину из-за якобы готовящегося Россией «вторжения» на Украину. Между тем другой британский таблоид Daily Express сообщал, что в случае обострения ситуации с Украиной Великобритания эвакуирует оттуда свои силы. По информации издания, командующие ВС Великобритании уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

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