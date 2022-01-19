Блинкен сообщил, что США скоро направят Украине дополнительную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о том, что США в скором времени направят дополнительную помощь в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

«Поставки запланированы в течение предстоящих недель», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. В Киеве он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее о готовности США направить Украине дополнительную военную помощь заявили в Госдепартаменте.