В Россию вернулись 40 самолетов с миротворцами сил ОДКБ

Сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за последние сутки доставили из Казахстана российских миротворцев сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные прилетели на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях. По приезду для них была организована торжественная встреча с участием командования ВДВ.

«После торжественных встреч десантники-миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации», — заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.