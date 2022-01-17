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Глава британского минобороны призвал Россию не опасаться НАТО, Украины или других стран

Глава минобороны Великобритании Уоллес: Россия не должна опасаться НАТО или Украины

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Ollie Millington/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия является ядерной державой с заслуживающей гордости историей и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.

Глава британского оборонного ведомства напомнил, что Россия занимает первое место среди всех стран Европы по численности вооруженных сил.

«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей [отправки первого из них]. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», — сказал он.

В ходе выступления Уоллес также пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон, заявив, что британская сторона готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности.

Ранее Уоллес сравнил расширение НАТО на восток и блокаду Ленинграда. По словам министра, НАТО, принимая в свой состав страны Восточной Европы, не пытается взять Россию в кольцо. Он отметил, что только пять участников альянса из 30 соседствуют с Российской Федерацией и лишь 1/16 часть российских границ приходится на НАТО.

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