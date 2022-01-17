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Украина получит новое оружие

Британия поставит Киеву противотанковые вооружения для «самообороны»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Соединенное Королевство направит Украине вооружения для «самообороны». Его слова приводит РИА «Новости».

Как заявил министр во время своего выступления в британском парламенте, речь идет о поставках легких систем противотанкового оборонительного вооружения, которые не являются стратегическим оружием, а также «не представляют угрозы для России».

«Они (Системы — «Газета.Ru») предназначены для использования в целях самообороны», — сказал он.

Ранее CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн.

По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

В январе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

Также стало известно, что Вашингтон обсуждает с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.

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