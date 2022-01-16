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В Кремле заявили об отсутствии на Украине российских военных

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии на Украине российских военных, передает ТАСС.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что войска РФ на границе с Украиной является реакцией на напряжение, которое НАТО создала в регионе.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», — сказал Песков.

По его словам, Москве приходится реагировать и «принимать меры предосторожности».

«Поэтому наши военные на нашей территории там», — указал пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что российская сторона «никому не угрожает военными действиями».

«Было бы безумием делать это», — продолжил Песков.

Он добавил, что Россия будет готова к ответным действиям и будет вынуждена «сделать что-то», если Североатлантической альянс не будет принимать в расчет ее обеспокоенности и продолжит продвигать военную инфраструктуру к российским границам.

Ранее Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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