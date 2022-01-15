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Первые два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

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Первые два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Подмосковье из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» приземлились на Подмосковном аэродроме Чкаловский.

Ранее в Минобороны сообщили, что первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли на аэродром «Северный» в Иваново. В ведомстве уточнили, что по окончании торжественного митинга военнослужащие приступят к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков по просьбе казахстанских властей в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии организации в стране.

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Протесты в Казахстане
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