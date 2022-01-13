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Путин подвел итоги миссии ОДКБ в Казахстане

«Мы свою задачу выполнили»: Путин оценил итоги миссии ОДКБ в Казахстане

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Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили свою задачу в Казахстане, поэтому теперь им надо возвращаться домой. Об этом российский лидер заявил на рабочей встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили», — отметил российский лидер.

Кроме того Путин отметил, что операция миротворческих сил ОДКБ была организована быстро, слаженно и эффективно, при этом большую роль сыграла российская авиация.

13 января в городе Алма-Ата прошла церемония завершения миротворческой операции в Казахстане. Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, обстановка в Казахстане была стабилизирована благодаря скоординированным действиям миротворцев.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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Протесты в Казахстане
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