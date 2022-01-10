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Путин рассказал, как долго миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане

Путин: миротворцы будут в Казахстане столько, сколько нужно

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал, как долго миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане, сообщает телеканал «Россия 24».

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», — заявил Путин.

Он отметил, что одним из наиболее заметных успехов ОДКБ стало максимально оперативное согласование и переброс миротворцев в Казахстан.

«Планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане использовались «майданные технологии».

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