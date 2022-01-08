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В Ивановской области проходит погрузка военных и техники для доставки в Казахстан

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Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ и техника ВДВ начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Погрузка происходит на военно-транспортные самолеты Ил-76.

«Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолеторейсов», — добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Самолеты с военнослужащими и вооружением, включая технику, отправляются из аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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