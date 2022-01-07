Токаев уточнил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в Казахстане короткий период времени. Об этом написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческий контингент многонациональных сил государств-членов ОДКБ, которые останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — заявил Токаев.

Он отметил, что страна продолжит «обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов».

Ранее сообщалось, что приблизительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около 87,2 млрд тенге ($200 млн). Зафиксировано 848 пострадавших субъектов бизнеса (физические и юридические лица, а также государство) и 1021 объект бизнеса. Из них 789 субъектов и 950 объектов — в Алма-Аты.

Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами ОДКБ. Они решили, что одной из главных задач миссии организации является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.

В Минобороны России сообщали, что руководитель министерства Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с коллегами из Казахстана и других стран ОДКБ.