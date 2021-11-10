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ТАСС: пилоты палубных МиГ-29 завершили подготовку на наземном «авианосце» в Крыму

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Pavel Golovkin/AP

Сотый отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) морской авиации Северного флота завершил подготовку на аналоге авианосца — наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) НИТКА в крымских Саках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Тренировочные полеты с комплекса НИТКА завершены. Ориентировочно 15–17 ноября полк приступит к перелету на аэродром постоянного базирования», — уточнил источник.

По его словам, в ходе тренировок использовались до десяти палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

В октябре палубные истребители МиГ-29 прилетели на наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА в Саках.

Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. Комплексы предназначены для отработки взлета и посадки самолетов.

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