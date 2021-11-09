Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических полетов 02:26

ДНР: ВСУ захватили село Старомарьевка

close
100%
Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на линии соприкосновения с народной милицией самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ДНР.

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР, — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что украинские военные вывесили над Старомарьевкой сине-желтый флаг, а также начали рыть траншеи и готовить новые фортификационные сооружения.

По ее словам, Украина провоцирует ДНР и ЛНР на развязывание полномасштабного вооруженного конфликта.

Ранее начальник Генштаба ВСУ заявил, что украинские солдаты не заходили в Старомарьевку.

О том, что украинские войска без боя заняли Старомарьевку, сообщил в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Он также опубликовал видео на котором военные поднимают над дорожным указателем с названием села желто-голубой флаг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть