Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических полетов 02:26

В китайском издании Sina заявили, что США под силу уничтожить российские С-400

close
100%
Vitaly Nevar/Reuters

В издании Sina считают, что, несмотря на мощность российского комплекса С-400, его способны уничтожить силы армии Соединенных Штатов. Об этом говорится на сайте китайского портала.

Российский комплекс оснащен четырьмя ракетами с разной дальностью – от близкой до 400 км. На фоне чего С-400 способен обеспечить многоуровневый круг противовоздушной обороны.

Однако, как уверены в Sina, у американской стороны есть средство против С-400. В качестве одного из возможных оружий против российских комплексов издание упоминает F-35, которые могут скрыться и уничтожить комплексы. В свою очередь в издании предполагают, что США для уничтожения российских комплексов надо еще применить много самолетов EA-18G. Они потребуются для прикрытия и поражения цели.

Автор заключил, что при подобном раскладе и противостоянии США и России обе стороны понесут существенные потери. Тем не менее в Sina убеждены, что именно американцы одержат победу.

«Однако все это лишь теоретически, и в реальности этого может не произойти, потому что Россия готова применить ядерное оружие, если посчитает, что ей угрожает реальная опасность», — заключил автор.

Ранее на Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть