В Китае построили макеты кораблей ВМС США, чтобы стрелять по ним

Китайские военнослужащие в местности Синьцзян Уйгурского автономного района Китая построили макеты кораблей военно-морских сил США, чтобы атаковать их ракетами во время учений. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на американский Военно-морской институт, который основывается на спутниковых фотоснимках.

На кадрах представлены полномасштабные макеты авианосца, двух эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke ВМС США.

По данным последнего ежегодного отчета Пентагона о вооруженных силах КНР, ракетные силы Народно-освободительной армии Китая провели первый пуск шести противокорабельных баллистических ракет DF-21 в Южно-Китайское море в июле 2020 года.

Вашингтон последовательно настаивает на прекращении Пекином «провокационного поведения» в Индо-Тихоокеанском районе.

Ранее в октябре сообщалось, что совместные учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР под названием «Морское взаимодействие-2021» закончились в Японском море.