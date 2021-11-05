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Jyllands-Posten: в случае войны российские ракеты долетят до Дании за 10 минут

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Учения «Запад-2021», проведенные в сентябре Россией и Белоруссией, продемонстрировали, что Европейский союз не сможет обеспечить свою безопасность в полномасштабном конфликте с Москвой, при этом Польша и Дания окажутся в зоне опасности. Об этом сообщает датское издание Jyllands-Posten.

По мнению автора статьи Пера Нюхольма, если Россия нападет на так называемый Сувалкский коридор — стокилометровую границу между Литвой и Польшей, под ударом окажется не только сама Польша, которую считают оплотом Европы на востоке, но и Дания, причем Варшава падет на пятый день.

«Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса», — пояснил Нюхольм.

При этом автор задался вопросом, как отреагирует на эту ситуацию Вашингтон, если Россия «разделит НАТО на две части неожиданным ночным маневром». Он предположил, что президент США Джо Байден, увлеченный Китаем, даже не знает о Борнхольме.

Ранее в США обеспокоились из-за российских учений «Запад-2021». В Исследовательской службе конгресса заявили, что Москва якобы маскирует «подготовку к потенциальным и фактическим вторжениям» под различными учениями и наращивает силы.

Белорусско-российские военные маневры «Запад-2021» прошли в сентябре. В учениях были задействованы около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.

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