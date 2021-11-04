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Ветеран: НАТО готовится к ядерной войне с Россией

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Global Look Press

Целью недавних военных учений НАТО была отработка действий в случае ядерной войны с Россией. Такое мнение выразил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Он напомнил, что летом прошлого года руководство альянса заявило, что цель ядерных возможностей НАТО — «сохранение мира и сдерживание агрессии», но из-за ухудшения безопасности и неопределенности в Европе НАТО нужен надежный и единый ядерный альянс, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами.

«Хотя страна не была конкретно названа, Россия была предполагаемой целью заявления», — подчеркивает автор статьи.

На прошедших в октябре учениях альянса Steadfast Noon 21, отмечает Атламазоглу, «сбрасывали» водородные бомбы американского производства B61 на театр боевых действий. Хотя это и позиционировалось альянсом как рутинные маневры, не связанные с текущими мировыми событиями, полагает он, учения могли быть направлены на отработку возможного конфликта с Россией.

Ранее посол Италии в РФ Джорджо Стараче заявил, что прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога между Россией и НАТО сейчас чрезвычайно важно. Стараче указал, что невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов без сотрудничества с Россией по тем же вопросам здравоохранения, климата и энергетического перехода.

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