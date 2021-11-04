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FT: высокопоставленного австрийского военного отстранили от должности из-за связей с Россией

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Depositphotos

Высокопоставленного австрийского военного Густава Густенау отстранили от важной правительственной должности после того, как у властей возникли подозрения относительно его связей с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Как уточняет издание, Густенау возглавлял офис политики безопасности в австрийском министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны Австрии.

Сам Густенау подчеркивает, что у минобороны никогда не возникало вопросов относительно его контактов с Россией, которые носили исключительно официальный характер.

На данный момент, по информации FT, Густенау занимает «неопределенную исследовательскую должность» в академии национальной обороны. Кроме того, военный настаивает на том, что сменил место работы по собственному желанию.

Ранее в США арестовали российского аналитика Игоря Данченко. Он является фигурантом дела о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией. Американские власти предъявили обвинения Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований.

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