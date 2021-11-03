В Кремле заявили, что Россия на своей территории размещает войска там, где считает нужным

Российская Федерация на своей территории размещает своих военных там, где считает это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», - сказал официальный представитель Кремля, комментируя утверждения украинской стороны о якобы сосредоточении российских войск у границы с Украиной.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что по состоянию на начало ноября у границы страны, а также на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик якобы дислоцирована группировка российских войск общей численностью порядка 90 тыс. человек.

Согласно сообщению министерства, у украинской границы находятся войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силы и средства Черноморского флота Российской Федерации, а также несколько соединений и части 4-й, 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил российских Вооруженных сил.