Украинский генерал пообещал устроить России «кровавую баню» в случае войны

Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала войны. Об этом в статье для издания «Главред» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его мнению, российское военно-политическое руководство готовится нанести удар по Украине.

«Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — предупредил Романенко.

При этом он добавил, что в случае начала боевых действий, украинская сможет рассчитывать только на собственные силы и помощь со стороны США.

«Но так как в Германии Меркель уходит с поста, а Макрон во Франции готовится к выборам, вся надежда на американцев и на самих себя», — добавил он.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. При этом Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.