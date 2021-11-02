В России создадут систему дронов-камикадзе для защиты границ

В РФ будет создана технология дронов-камикадзе для защиты морских границ страны от судов-нарушителей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в новую систему войдут разведывательные беспилотники и несколько видов барражирующих боеприпасов. Ожидается, что дроны-камикадзе смогут стартовать как с береговых пусковых установок, так и из установок на кораблях российского флота.

«Массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», — сказал источник.

Он отметил, что некоторые компоненты этой системы уже прошли испытания.

Также источник указал, что одним из основных преимуществ применения дронов является низкая стоимость эксплуатации, поскольку барражирующие снаряды стоят дешевле, чем противокорабельные ракеты. Он добавил, что такая система должна резко уменьшить желание других стран вторгаться в водное пространство России.

Ранее сообщалось, что РФ начала продвижение на мировой оружейный рынок своего первого экспортного ударного беспилотника «Орион-Э».