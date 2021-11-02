Politico опубликовало спутниковые фото российских танков «на границе с Украиной»

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-ю гвардейская танковая армия», в конце сентября она была отправлена в район Ельни из других районов России, где она дислоцируется.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что конфликт на юго-востоке Украины вступает в новую стадию. Как рассказали источники издания, официальные лица США и европейских государств якобы наблюдают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

По их словам, это вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые полагают, что фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».

Ранее в октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия начала «нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины» и является «тем камнем, который препятствует мирному урегулированию» кризиса в Донбассе.