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Путин заявил о необходимости совершенствовать ВКС из-за активности НАТО

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил заявил, что России необходимо совершенствовать свои воздушно-космические силы из-за активности ВВС НАТО. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, обновленная система российской ПВО должна уметь распознавать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов, а также уничтожать их на всей траектории полета. При этом Путин отметил, что система предупреждения о ракетном нападении в РФ «уже работает четко».

«Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», — сказал он.

Путин подчеркнул, что от ВКС напрямую зависит способность России защищаться от воздушно-космического нападения и возможность поддерживать стратегический паритет. Он отметил, что иностранные государства развертывают элементы глобальной противоракетной системы возле российских границ и таким образом пытаются этот паритет нарушить.

Ранее Путин назвал размещение ракет США в Европе представляющим угрозу для безопасности России.

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