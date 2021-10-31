«Калашников» хочет производить оружие в Латинской Америке

Концерн «Калашников» объявил о начале переговоров с несколькими латиноамериканскими оружейными компаниями по организации совместного производства стрелкового оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний о возможности организации совместного производства, но твердых договоренностей пока нет», — уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что российское оружие будут производить компании из нескольких стран.

«ГК «Калашников» готова рассмотреть вопросы организации лицензионного производства в странах Латинской Америки, например, в Бразилии», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Венесуэле, в ближайшей перспективе, может быть открыт завод по производству автоматов Калашникова.

Переговоры могут пройти в рамках международного салона оборонных технологий SITDEF 2021, который проходит в столице Перу, Лиме.

Ранее «Калашников» начал испытания нового ручного пулемета.