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В ФСВТС заявили о востребованности российских ПВО и авиации в Латинской Америке

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), авиация и бронетехника пользуются спросом в Латинской Америке. Такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, передает ТАСС.

По его словам, странами региона востребована почти вся линейка российской техники.

«Наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — сказал Пунчук.

Он также указал, что интерес есть, в том числе, к боевым самолетам и вертолетам.

«Из авиатехники латиноамериканские партнеры интересуются истребителями МиГ-35 и Су-30, учебно-боевыми самолетами Як-130, вертолетами Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-35. Из средств ПВО у латиноамериканских стран пользуются спросом зенитные комплексы ближнего и среднего радиуса действия», — продолжил Пунчук.

Он добавил, что в государствах региона еще востребованы беспилотники и средства борьбы с ними.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что корабельный ракетно-артиллерийский комплекс ПВО «Пальма» впервые установят на иностранном военном корабле. Он отметил, что у компании богатое портфолио по экспорту технологий и есть совместные проекты с Индией, Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией.

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