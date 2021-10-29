Госдеп считает, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям с Россией

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербия улучшает отношения с США в ущерб отношениям с Россией, сообщает ТАСС.

«Я бы сказал, что наши отношения с Сербией улучшаются в ущерб России. У нас сейчас очень прочное партнерство с сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией Огайо», — заявил Эскобар, комментируя продажу американского военного снаряжения Сербии.

По словам Эскобара, сербские миротворческие силы тесно взаимодействуют с американскими миротворцами и планируют принять участие в международной миссии на Синайском полуострове.

«Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития», — считает Эскобар.

Ранее российский посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против переписывания истории.