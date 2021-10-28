Войска ЮВО усилят новыми комплексами ПВО «Верба»

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) будут оснащены новыми переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Сообщается, что основные поставки будут произведены в текущем и следующем году.

По данным источников, зенитчики ЮВО получат новинки в полной комплектации. Также их оснастят радиолокационными средствами, автоматизированными системами управления и бронеавтомобилями для перевозки личного состава.

Как рассказал изданию военный эксперт Виктор Мураховский, «Верба» является современной системой, которая заметно превосходит переносные зенитные комплексы предыдущих поколений. По его словам, она повысит боеготовность войск.

«В комплексе реализован принцип «выстрелил — забыл», — заявил эксперт.

Эксперт также отметил, что после захвата цели стрелку только надо нажать на кнопку «пуск», и ракета самостоятельно найдет нужный ей объект.

Первые 50 комплектов данного комплекса ПВО минувшим летом поступили в мотострелковое соединение, дислоцированное в Ставропольском крае, пишет издание.

Ранее в октябре стало известно, что в России началась разработка переносных зенитных ракетных комплексов повышенной дальности.