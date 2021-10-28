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Forbes: бомбардировщики ВВС США и НАТО способны превратить Черноморский флот в тир

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Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Два бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer за один проход способны уничтожить Балтийский флот России, а Черноморский флот РФ (ЧФР) превратить в тир. Об этом пишет Forbes.

Как сообщает издание, 19 октября пара американских бомбардировщиков B-1 стартовали с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде, направляясь в сторону Черного моря. Их сопровождали самолеты ВВС Польши и Румынии, а также из контингента канадских ВВС в Румынии. B-1 пролетели в международном воздушном пространстве над Черным морем. Они отработали нанесение массированного ракетного удара по корабельному соединению ЧФР.

«Совершенно ясно, что B-1 будут делать в свои последние годы — тайно перевозить противокорабельные ракеты, чтобы угрожать вражеским ВМС. Учения над Черным морем в последние годы подчеркнули новую роль крылатого бомбардировщика в нанесении морского удара», – сказано в статье.

По словам аторов материала, члены НАТО делают ставку именно на B-1 делают ставку, рассчитывая, что эти американские бомбардировщики смогут разбить Черноморский флот России.

Новость дополняется.

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